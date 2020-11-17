"Без всякого варварства": Лукашенко поручил "навести порядок" в Минске

17 ноября, 2020, 19:43

Александр Лукашенко поручил городским властям Минска "навести порядок" в городе, чтобы прекратить протесты

Об этом сообщает БЕЛТА .

"Минск нельзя превратить в кладбище! Так считают 99,9% минчан. Суть заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства. Чтобы эти негодяи не говорили, что мы варвары. В течение этой недели порядок должен быть наведен в Минске", - сказал Лукашенко.

Также он поручил премьер-министру и главе администрации президента Беларуси направить соответствующие указания руководству всех регионов страны.

"Это планы (организации протестов, - ред.) оттуда - из Польши, Литвы и Америки. А возможно, из других стран", - заявил Лукашенко.

Напомним, в Беларуси проходят массовые протесты против режима Лукашенко. Чаще всего на протестные акции выходят жители Минска.

Так, в воскресенье, 15 ноября, в Минске и других белорусских городах были задержаны около 700 участников акций протеста против режима Александра Лукашенко.

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