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Espreso.tvМирВ Беларуси задержаны около 700 участников воскресных акций протеста

В Беларуси задержаны около 700 участников воскресных акций протеста


фото: tut.by
В воскресенье, 15 ноября, в Минске и других белорусских городах были задержаны около 700 участников акций протеста против режима Александра Лукашенко

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

По состоянию на 19:00 количество задержанных во время акций протеста в Белорусов достигло 694-х человек.

Подавляющее большинство людей было схвачено в Минске. Также задержания происходили в Гродно, Светлогорске, Полоцке, Новополоцке, Гомеле, Пинске, Бресте, Могилеве, Жлобино, Витебске и Бобруйске.

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