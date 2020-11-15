В Беларуси задержаны около 700 участников воскресных акций протеста
15 ноября, 2020, 19:05
В воскресенье, 15 ноября, в Минске и других белорусских городах были задержаны около 700 участников акций протеста против режима Александра Лукашенко
Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".
По состоянию на 19:00 количество задержанных во время акций протеста в Белорусов достигло 694-х человек.
Подавляющее большинство людей было схвачено в Минске. Также задержания происходили в Гродно, Светлогорске, Полоцке, Новополоцке, Гомеле, Пинске, Бресте, Могилеве, Жлобино, Витебске и Бобруйске.
- Напомним, 15 ноября спецназовцы МВД Беларуси в защитных шлемах, бронежилетах и других защитных доспехах пытаются взять штурмом расположенный в Минске народный мемориал памяти Романа Бондаренко, где перед этим были установлены первые более чем за три месяца протестов революционные палатки.
- В столице Беларуси милиция взяла штрумом "Площадь перемен", где был расположен народный мемориал памяти погибшего Романа Бондаренко.
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