В Беларуси задержаны около 700 участников воскресных акций протеста

15 ноября, 2020, 19:05

В воскресенье, 15 ноября, в Минске и других белорусских городах были задержаны около 700 участников акций протеста против режима Александра Лукашенко

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

По состоянию на 19:00 количество задержанных во время акций протеста в Белорусов достигло 694-х человек.

Подавляющее большинство людей было схвачено в Минске. Также задержания происходили в Гродно, Светлогорске, Полоцке, Новополоцке, Гомеле, Пинске, Бресте, Могилеве, Жлобино, Витебске и Бобруйске.

Напомним, 15 ноября спецназовцы МВД Беларуси в защитных шлемах, бронежилетах и других защитных доспехах пытаются взять штурмом расположенный в Минске народный мемориал памяти Романа Бондаренко, где перед этим были установлены первые более чем за три месяца протестов революционные палатки.

В столице Беларуси милиция взяла штрумом "Площадь перемен", где был расположен народный мемориал памяти погибшего Романа Бондаренко.

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