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Espreso.tvЭкономикаПоток туристов в Украину за девять месяцев 2020 года сократился почти в четыре раза

Поток туристов в Украину за девять месяцев 2020 года сократился почти в четыре раза


фото: reuters
В январе-сентябре Украину посетило 2,7 млн иностранных туристов, что в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Государственного агентства развития туризма (ДАРТ).

"Приезд иностранцев в Украину уменьшился почти в четыре раза: 2,7 млн за 9 месяцев 2020 против 10,7 млн в 2019-м за аналогичный период", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что за три квартала 2020 граждане других стран привезли в Украину лишь $ 244 млн, в то время как за весь 2019 иностранные туристы потратили в Украине $ 1,62 млрд.

Из-за карантина и закрытые границы существенно упали и расходы украинский на путешествия за границу. Так, по данным ДАРТ, за 9 месяцев 2020 году этот показатель составил 3,259 миллиарда долларов - в 2,2 раза меньше, чем за 9 месяцев 2019 года. При этом, большую часть этой суммы пока составляют расходы украинских заробитчан за рубежом.

  • Напомним, ранее "Экономическая правда" сообщила , что за девять месяцев 2020 иностранные туристы потратили в Украине в 27 раз меньше валюты, чем за аналогичный период прошлого года.

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