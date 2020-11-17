Поток туристов в Украину за девять месяцев 2020 года сократился почти в четыре раза

17 ноября, 2020, 12:59

В январе-сентябре Украину посетило 2,7 млн иностранных туристов, что в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Государственного агентства развития туризма (ДАРТ).

"Приезд иностранцев в Украину уменьшился почти в четыре раза: 2,7 млн за 9 месяцев 2020 против 10,7 млн в 2019-м за аналогичный период", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что за три квартала 2020 граждане других стран привезли в Украину лишь $ 244 млн, в то время как за весь 2019 иностранные туристы потратили в Украине $ 1,62 млрд.

Из-за карантина и закрытые границы существенно упали и расходы украинский на путешествия за границу. Так, по данным ДАРТ, за 9 месяцев 2020 году этот показатель составил 3,259 миллиарда долларов - в 2,2 раза меньше, чем за 9 месяцев 2019 года. При этом, большую часть этой суммы пока составляют расходы украинских заробитчан за рубежом.

Напомним, ранее "Экономическая правда" сообщила , что за девять месяцев 2020 иностранные туристы потратили в Украине в 27 раз меньше валюты, чем за аналогичный период прошлого года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb