 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаВалютные поступления от иностранных туристов за девять месяцев упали в 27 раз, - НБУ

Валютные поступления от иностранных туристов за девять месяцев упали в 27 раз, - НБУ


фото: reuters
За девять месяцев 2020 года иностранные туристы потратили в Украине в 27 раз меньше валюты, чем за аналогичный период прошлого года

Об этом пишет Экономическая правда.

По предварительным данным НБУ, в целом в январе-сентябре 2020 года иностранные туристы привезли в Украину $ 244 млн, в то время как за весь 2019 год иностранные туристы потратили в Украине $ 1,62 млрд.

Отмечается, что из-за карантина и закрытыя границы существенно упали и расходы украинцев на путешествия за границу. Так, за девять месяцев 2020 года этот показатель составил $ 3,2 млрд, что в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большую часть этой суммы пока составляют расходы украинских заробитчан за рубежом.

В НБУ также обратили внимание на то, что по методологии платежного баланса импорт статьи "Путешествия" включает расходы краткосрочных мигрантов (лиц, работающих за границей менее года) в странах пребывания.

По данным НБУ, в связи с началом пандемии, введением карантина и закрытием границ доля таких расходов в общем объеме импорта по статье "Путешествия" выросла до 57% в целом за 9 месяцев 2020 (во II квартале - 86%) по сравнению с 36% в соответствующем периоде 2019 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2020 пятница

больше новостей

30 октября, 2020 пятница

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать