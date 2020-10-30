Валютные поступления от иностранных туристов за девять месяцев упали в 27 раз, - НБУ

30 октября, 2020, 14:57

За девять месяцев 2020 года иностранные туристы потратили в Украине в 27 раз меньше валюты, чем за аналогичный период прошлого года

Об этом пишет Экономическая правда.

По предварительным данным НБУ, в целом в январе-сентябре 2020 года иностранные туристы привезли в Украину $ 244 млн, в то время как за весь 2019 год иностранные туристы потратили в Украине $ 1,62 млрд.

Отмечается, что из-за карантина и закрытыя границы существенно упали и расходы украинцев на путешествия за границу. Так, за девять месяцев 2020 года этот показатель составил $ 3,2 млрд, что в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большую часть этой суммы пока составляют расходы украинских заробитчан за рубежом.

В НБУ также обратили внимание на то, что по методологии платежного баланса импорт статьи "Путешествия" включает расходы краткосрочных мигрантов (лиц, работающих за границей менее года) в странах пребывания.

По данным НБУ, в связи с началом пандемии, введением карантина и закрытием границ доля таких расходов в общем объеме импорта по статье "Путешествия" выросла до 57% в целом за 9 месяцев 2020 (во II квартале - 86%) по сравнению с 36% в соответствующем периоде 2019 года.

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