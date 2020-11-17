Олег Синютка сообщил о фейке, который распространяют его политические оппоненты

17 ноября, 2020, 18:41

В социальных сетях и подконтрольных львовской власти СМИ распространяется фейк о том, что якобы пророссийские силы поддерживают кандидата от партии "Европейская Солидарность" на должность головы Львовской ОТГ Олега Синютку

Об этом фейке Олег Синютка сообщил на своей странице в сети Facebook. Он призвал прекратить недобросовестные действия и информационные провокации.

"Сегодня Львов смог увидеть, что такое истерика власти. В социальных сетях и родственных СМИ Садового распространяется новость, что партия Медведчука ОПЗЖ якобы поддержала меня на должность городского головы Львова. После того как Андрей Иванович своим популистским решением подставил предпринимателей под штрафы полиции, он решил отвлечь внимание от своей преступной деятельности подобной провокацией. Андрей Иванович - проигрывать нужно достойно", - отмечает Олег Синютка.