Один из лучших форвардов в истории "Барселоны" перешел в "Атлетико"
Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны" .
Каталонский клуб по условиям соглашения получит за трансфер 6 млн евро в виде различных бонусов. Предполагается, что "Атлетико" будет платить по 2 млн евро в сезонах, в которых будет выходить в 1/4 финала Лиги чемпионов.
За "Барселону" Луис Суарес выступал с 2014 года и считается одним из лучших форвардов в истории клуба. В целом он сыграл за команду 283 матча и забил 198 голов. Больше, чем у Суареса, мячей только у Лионеля Месси - 634 - и Сезара Родригеса - 232.
В сезоне 2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.
33-летний Суарес по четыре раза выиграл с "Барселоной" чемпионат и Кубок Испании, а в 2015 году стал победителем Лиги чемпионов.
- Напомним, 21 сентября Луис Суарес договорился с "Барселоной" о расторжении контракта.
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