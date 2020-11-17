Мэром Хмельницкого избран представитель ВО "Свобода" Симчишин

17 ноября, 2020, 15:09

ЦИК объявила, что на выборах городского головы в Хмельницком победил кандидат от ВО "Свобода", действующий мэр Александр Симчишин

Об этом говорится сайте ЦИК.

Действующий мэр Александр Симчишин победил на выборах мэра Хмельницкого.

Так, согласно обнародованной информации, за Симчишина проголосовали 74 062 избирателя, что составляет 86,83%.

В свою очередь его оппонентка Инна Ящук (партия "Слуга народа") набрала 4 181 голос (4,9%).

Напомним, 16 ноября по результатам протокола УИК мэром Каменца-Подольского избран представитель партии "Свобода" Михаил Поситко .

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