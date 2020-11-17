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Espreso.tvОбществоМэром Хмельницкого избран представитель ВО "Свобода" Симчишин

Мэром Хмельницкого избран представитель ВО "Свобода" Симчишин


фото: khm.gov.ua
ЦИК объявила, что на выборах городского головы в Хмельницком победил кандидат от ВО "Свобода", действующий мэр Александр Симчишин

Об этом говорится сайте ЦИК.

Действующий мэр Александр Симчишин победил на выборах мэра Хмельницкого.

Так, согласно обнародованной информации, за Симчишина проголосовали 74 062 избирателя, что составляет 86,83%.

В свою очередь его оппонентка Инна Ящук (партия "Слуга народа") набрала 4 181 голос (4,9%).

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