Назван победитель выборов мэра в Каменце-Подольском

16 ноября, 2020, 09:57

16 ноября согласно результатам протокола УИК мэром Каменца-Подольского избран представитель партии "Свобода" Михаил Поситко

Об этом сообщает всеукраинская сеть "ОПОРА" со ссылкой на протокол теризбиркома города.

Кандидат на должность мэра от ВО "Свобода" Михаил Поситко получил 58,33% голосов и победил действующего нардепа и гражданского мужа Инны Богословской Владимира Мельниченко.

"Каменец-Подольская городская ТИК установила результаты голосования по выборам городского головы Каменца-Подольского. Согласно протоколу комиссии от 16 ноября 2020 года в голосовании приняли участие 26 786 избирателей. Из двух кандидатов, которые соревновались за пост городского главы, большее количество голосов набрал кандидат от ВО «Свобода» Михаил Поситко. За него проголосовали 15 404 избирателя, что составляет 58,33% голосов. Самовыдвиженец Владимир Мельниченко получил 11 001 голос", - говорится в сообщении.

Отметим, по данным ЦИК, явка на выборах мэра Каменца-Подольского была самой высокой, среди всех семи городов, где прошел второй тур в воскресенье, 15 ноября, и составила 34,29% против среднего значения 24% по стране.

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