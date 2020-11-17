Достичь членства в НАТО можно и без ПДЧ, - Кулеба

17 ноября, 2020, 20:36

Предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО не нужно поднимать в ранг культа, ведь целью Киева является членство в Альянсе, которого можно достичь и без этого плана

Такое мнение в рамках онлайн-конференции "The Road to Warsaw Security Forum" высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

"Позиция Украины проста: если ПДЧ является чем-то, что в дальнейшем упростит наш путь к членству, то Украина и Грузия должны его получить. Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата за определенный период времени без ПДЧ, то это можем обсудить", - заявил Кулеба.

Он добавил, что ПДЧ нельзя поднимать в ранг культа.

Кулеба отметил, что путь Украины к членству в НАТО должен быть четко определен по направлению, инструментам и дедлайну.

"Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, что не будет приближатть нас к нашей цели", - резюмировал министр.

Напомним, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что вступление Украины в НАТО состоится только после окончания российской агрессии на всей территории страны

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