Украина должна решить проблемы с территориальной целостностью до вступления в НАТО, - глава МИД Литвы
Об этом он сказал в интервью ЕП .
"Правила НАТО такие, что Альянс не будет приглашать к членству государство, на границах которого идет война - независимо от того, кто является агрессором, а кто жертвой", - сказал Линкявичус.
По его мнению, препятствием для вступления Украины в НАТО, в первую очередь, является конфликт на Донбассе. Однако министр добавил, что вопрос Крыма также может стать проблемой.
"Конечно, то, что государство имеет проблемы с осуществлением суверенитета и с территориальной целостностью, - это также важный аргумент. Но в этом случае имеет вес то, что Украина не несет за это ответственности, и это - важный контраргумент. Но все эти вопросы должны быть решены ", - сказал Линкявичус.
На уточняющий вопрос, должна ли Украина решить крымский вопрос до вступления в НАТО, он ответил утвердительно.
"Конечно, до членства. Но и приглашение к членству не придет быстро, поверьте. Это Украина тоже надо понимать", - заявил Линкявичус.
В то же время министр посоветовал Украине не фокусироваться на этих преградах.
"Лучше продолжать реформы. И изменения должны быть не только в военной сфере, но также в экономике, в вопросе демократических свобод. НАТО - это не просто об армии. Критерии НАТО во многом совпадают с теми, которые нужны для сближения с ЕС" - сказал Линкявичус.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-