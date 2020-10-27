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Espreso.tvОбществоУкраина должна решить проблемы с территориальной целостностью до вступления в НАТО, - глава МИД Литвы

Украина должна решить проблемы с территориальной целостностью до вступления в НАТО, - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что вступление Украины в НАТО состоится только после окончания российской агрессии на всей территории страны

Об этом он сказал в интервью ЕП .

"Правила НАТО такие, что Альянс не будет приглашать к членству государство, на границах которого идет война - независимо от того, кто является агрессором, а кто жертвой", - сказал Линкявичус.

По его мнению, препятствием для вступления Украины в НАТО, в первую очередь, является конфликт на Донбассе. Однако министр добавил, что вопрос Крыма также может стать проблемой.

"Конечно, то, что государство имеет проблемы с осуществлением суверенитета и с территориальной целостностью, - это также важный аргумент. Но в этом случае имеет вес то, что Украина не несет за это ответственности, и это - важный контраргумент. Но все эти вопросы должны быть решены ", - сказал Линкявичус.

На уточняющий вопрос, должна ли Украина решить крымский вопрос до вступления в НАТО, он ответил утвердительно.

"Конечно, до членства. Но и приглашение к членству не придет быстро, поверьте. Это Украина тоже надо понимать", - заявил Линкявичус.

В то же время министр посоветовал Украине не фокусироваться на этих преградах.

"Лучше продолжать реформы. И изменения должны быть не только в военной сфере, но также в экономике, в вопросе демократических свобод. НАТО - это не просто об армии. Критерии НАТО во многом совпадают с теми, которые нужны для сближения с ЕС" - сказал Линкявичус.

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