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Espreso.tvОбществоГенсек ООН заявил, что мировое сообщество не выдерживает проверки коронавирусом

Генсек ООН заявил, что мировое сообщество не выдерживает проверки коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировое сообщество проваливает испытание коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Пандемия COVID-19 является большим глобальным вызовом для всего мирового сообщества, для многосторонней дипломатии, для меня как для генерального секретаря Организации Объединенных Наций. К сожалению, это испытание, которое мировое сообщество проваливает", - сказал Гутерриш.

Генсек ООН предостерег, что в случае отсутствия скоординированности "микроскопический вирус может толкнуть миллионы людей в бедность и голод, иметь разрушительный экономический эффект в будущие годы".

Гутерриш также раскритиковал мировое сообщество за отсутствие единства в других глобальных вызовах, в том числе по конфликтам в Афганистане, Йемене и Сирии.

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