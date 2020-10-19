Генсек ООН заявил, что мировое сообщество не выдерживает проверки коронавирусом

19 октября, 2020, 09:50

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировое сообщество проваливает испытание коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Пандемия COVID-19 является большим глобальным вызовом для всего мирового сообщества, для многосторонней дипломатии, для меня как для генерального секретаря Организации Объединенных Наций. К сожалению, это испытание, которое мировое сообщество проваливает", - сказал Гутерриш.

Генсек ООН предостерег, что в случае отсутствия скоординированности "микроскопический вирус может толкнуть миллионы людей в бедность и голод, иметь разрушительный экономический эффект в будущие годы".

Гутерриш также раскритиковал мировое сообщество за отсутствие единства в других глобальных вызовах, в том числе по конфликтам в Афганистане, Йемене и Сирии.

Напомним, в Украине по состоянию на 19 марта коронавирусом заразились более 303 тыс. человек.

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