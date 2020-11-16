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Espreso.tvКриминалИзнасилование в Кагарлыке: следователи завершили досудебное расследование

Изнасилование в Кагарлыке: следователи завершили досудебное расследование


фото: npu.gov.ua
Правоохранители завершили досудебное расследование дела об изнасиловании и пытках в Кагарлицком отделении полиции

Об этом сообщает ОГПУ .

Отмечается, подозреваемым инкриминируют пытки, насильственное похищение и изнасилование.

По данным следствия, сотрудники полиции для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей. В частности, в январе 2020 года трое полицейских наносили двум пострадавшим телесные повреждения, перевозили их в багажнике, применяли электрический ток, приковали наручниками к батарее.

По другому факту в мае 2020 года с целью получения признания пострадавшему нанесли 17 ударов руками и ногами. Кроме того, в мае один из фигурантов вызвал в отделение полиции женщину в качестве свидетеля, в служебном кабинете надевал на нее противогаз, заковывал в кандалы и стрелял над головой из табельного пистолета. После этого несколько раз изнасиловал ее.

"Руководитель отделения, в свою очередь, знал о существовании такой практики, однако не принимал никаких мер реагирования на действия подчиненных. После завершения ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд", - говорится в сообщении.

  • Напомним, Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины, их подразделение расформировано.
  • 26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлицкого отделение полиции.
  • Впоследствии, Голосеевский районный суд Киева арестовал второго полицейского из Кагарлыка Николая Кузива, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.
  • Прокуратура изменила подозрение двум полицейским, подозреваемым в изнасиловании женщины в Кагарлыке.
  • Государственное бюро расследований сообщило о подозрении еще одному оперуполномоченному Кагарлицкого участка и неназванному работнику.
  • Бывшему руководителю Кагарлицкого отделения полиции сообщено о подозрении в непринятии руководителем, которому стало известно о совершении подчиненными ареста, задержания, похищения или лишения свободы человека, меры пресечения и несообщение компетентных органов о преступлении.

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