Изнасилование в Кагарлыке: экс-главе отделения полиции объявили подозрение и назначили домашний арест

27 октября, 2020, 22:05

Бывшему руководителю Кагарлицкого отделения полиции сообщено о подозрении в непринятии руководителем, которому стало известно о совершении подчиненными ареста, задержания, похищения или лишения свободы человека, мер для их пресечения и несообщения компетентных органов о преступлении

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Подозреваемому присудили домашнний арест.

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По данным следствия, экс-руководитель отделения полиции, зная о факте задержания его подчиненными двух человек и содержании их подразделении полиции пристегнутыми наручниками к батарее, не принял мер к прекращению незаконных действий и не сообщил об этом преступлении.

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