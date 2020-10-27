Изнасилование в Кагарлыке: экс-главе отделения полиции объявили подозрение и назначили домашний арест
27 октября, 2020, 22:05
Бывшему руководителю Кагарлицкого отделения полиции сообщено о подозрении в непринятии руководителем, которому стало известно о совершении подчиненными ареста, задержания, похищения или лишения свободы человека, мер для их пресечения и несообщения компетентных органов о преступлении
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Подозреваемому присудили домашнний арест.
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По данным следствия, экс-руководитель отделения полиции, зная о факте задержания его подчиненными двух человек и содержании их подразделении полиции пристегнутыми наручниками к батарее, не принял мер к прекращению незаконных действий и не сообщил об этом преступлении.
- Напомним, Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины, их подразделение расформировано.
- 26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлицкого отделение полиции.
- Впоследствии, Голосеевский районный суд Киева арестовал второго полицейского из Кагарлыка Николая Кузива, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.
- Прокуратура изменила подозрение двум полицейским, подозреваемым в изнасиловании женщины в Кагарлыке.
- Государственное бюро расследований сообщило о подозрении еще одному оперуполномоченному Кагарлицкого участка и неназванному работнику.
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