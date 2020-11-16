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Espreso.tvОбществоВыборы мэра Херсона выиграл Колыхаев

Выборы мэра Херсона выиграл Колыхаев


фото: myks.com.ua
На выборах городского главы Херсона победил депутат-мажоритарщик Игорь Колыхаев

Об этом сообщили в Херсонской городской территориальной избирательной комиссии в комментарии Укринформу .

Так, Игорь Колыхаев от "Партии Игоря Колихаева "Нам здесь жить" получил 63,59% голосов избирателей, за него проголосовали 34 125 избирателей.

В свою очередь за его конкурента - экс-мера Херсона Владимира Сальдо от партии "Блок Владимира Сальдо" отдали голоса 18 135 избирателей.

Отметим, Колыхаев также является народным депутатом-мажоритарщиков и входит в депутатскую группу "Партия "За будущее ".

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