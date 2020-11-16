Выборы мэра Херсона выиграл Колыхаев
16 ноября, 2020, 19:28
На выборах городского главы Херсона победил депутат-мажоритарщик Игорь Колыхаев
Об этом сообщили в Херсонской городской территориальной избирательной комиссии в комментарии Укринформу .
Так, Игорь Колыхаев от "Партии Игоря Колихаева "Нам здесь жить" получил 63,59% голосов избирателей, за него проголосовали 34 125 избирателей.
В свою очередь за его конкурента - экс-мера Херсона Владимира Сальдо от партии "Блок Владимира Сальдо" отдали голоса 18 135 избирателей.
Отметим, Колыхаев также является народным депутатом-мажоритарщиков и входит в депутатскую группу "Партия "За будущее ".
- Напомним, по данным экзит-пола действующий мэр Одессы Геннадий Труханов победил Николая Скорика во втором туре выборов мэра города.
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