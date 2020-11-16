Вакцина от коронавируса американской компании Moderna показала 95% эффективности

16 ноября, 2020, 15:12

Вслед за вакциной от коронавируса от Pfizer и BioNTech американская компания Moderna заявила об успешности своей вакцины на 95%

Об этом сообщает BBC .

Так, в исследовании вакцины (третий, завершающий этап) приняли участие 30 тыс. американцев, половине из которых дали две дозы вакцины с интервалом в 4 недели. Другой половине кололи плацебо. Анализ основывался на первых 95 участников эксперимента из этих 30 тыс., которые заболели COVID-19.

Лишь пятеро из 95 пациентов вакцинировались препаратом от Moderna, остальные 90 это те, кто получил плацебо. То есть эффективность вакцины составляет 95%, говорят в компании.

Также там уточнили, что с 95 больных 11 человек имели тяжелую форму заболевания, но ни один из них не вакцинировался от коронавирусом.

В Moderna уже заявили о намерении подать заявку на регистрацию вакцины в ближайшие недели.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19 компании Pfizer в ходе исследований показала эффективность в 90% случаев .

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