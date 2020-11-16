 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВакцина от коронавируса американской компании Moderna показала 95% эффективности

Вакцина от коронавируса американской компании Moderna показала 95% эффективности

Вслед за вакциной от коронавируса от Pfizer и BioNTech американская компания Moderna заявила об успешности своей вакцины на 95%

Об этом сообщает BBC .

Так, в исследовании вакцины (третий, завершающий этап) приняли участие 30 тыс. американцев, половине из которых дали две дозы вакцины с интервалом в 4 недели. Другой половине кололи плацебо. Анализ основывался на первых 95 участников эксперимента из этих 30 тыс., которые заболели COVID-19.

Лишь пятеро из 95 пациентов вакцинировались препаратом от Moderna, остальные 90 это те, кто получил плацебо. То есть эффективность вакцины составляет 95%, говорят в компании.

Также там уточнили, что с 95 больных 11 человек имели тяжелую форму заболевания, но ни один из них не вакцинировался от коронавирусом.

В Moderna уже заявили о намерении подать заявку на регистрацию вакцины в ближайшие недели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

16 ноября, 2020 понедельник

15 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать