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Espreso.tvОбществоВ Запорожской области зафиксировали массовую гибель рыбы

В Запорожской области зафиксировали массовую гибель рыбы


фото: Держрибагенство
Работники Азовского рыбоохранного патруля в Молочном лимане, вблизи пгт Кирилловка Запорожской области, зафиксировали массовую гибель рыбы

Об этом сообщает Госрыбагентство Украины.

"При обследовании 64 метров участка водоема и его прибрежной защитной полосы на одном квадратном метре обнаружено от 300 до 500 экз. погибшей азовской хамсы", - говорится в сообщении.

Так, о факте гибели рыбы для установления причин ее мора проинформированы работники Приазовского национального природного парка и Кирилловского поселкового совета.

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