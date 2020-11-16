В Запорожской области зафиксировали массовую гибель рыбы
16 ноября, 2020, 16:29
Работники Азовского рыбоохранного патруля в Молочном лимане, вблизи пгт Кирилловка Запорожской области, зафиксировали массовую гибель рыбы
Об этом сообщает Госрыбагентство Украины.
"При обследовании 64 метров участка водоема и его прибрежной защитной полосы на одном квадратном метре обнаружено от 300 до 500 экз. погибшей азовской хамсы", - говорится в сообщении.
Так, о факте гибели рыбы для установления причин ее мора проинформированы работники Приазовского национального природного парка и Кирилловского поселкового совета.
- Напомним, в августе работники Херсонского рыбоохранного патруля зафиксировали в Днепровско-Бугском лимане массовую гибель рыбы .
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