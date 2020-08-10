На Херсонщине зафиксировали массовую гибель рыбы, - Госрыбагентство

10 августа, 2020, 19:07

Работники Херсонского рыбоохранного патруля зафиксировали в Днепровско-Бугском лимане массовую гибель рыбы

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

"9 августа 2020 года во время рейда работниками Херсонского рыбоохранного патруля на Днепровско-Бугском лимане, вблизи села Софиевка Белозерского района Херсонской области, зафиксировано массовое удушье водных биоресурсов", - говорится в сообщении.

При обследовании 2 км участка водоема обнаружено около 1,6 млн экз. погибшего бычка, красноперки и карася серебристого. При осмотре рыбпатрульными также установлено, что вода в водоеме имеет специфический цвет с характерным запахом сероводорода.

С целью определения причин и условий гибели водных биоресурсов государственными инспекторами отобраны пробы воды и образцы погибшей рыбы, которые будут переданы компетентным органам для проведения полного гидрохимического и микробиологического анализа.

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