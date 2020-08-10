На Херсонщине зафиксировали массовую гибель рыбы, - Госрыбагентство
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.
"9 августа 2020 года во время рейда работниками Херсонского рыбоохранного патруля на Днепровско-Бугском лимане, вблизи села Софиевка Белозерского района Херсонской области, зафиксировано массовое удушье водных биоресурсов", - говорится в сообщении.
При обследовании 2 км участка водоема обнаружено около 1,6 млн экз. погибшего бычка, красноперки и карася серебристого. При осмотре рыбпатрульными также установлено, что вода в водоеме имеет специфический цвет с характерным запахом сероводорода.
С целью определения причин и условий гибели водных биоресурсов государственными инспекторами отобраны пробы воды и образцы погибшей рыбы, которые будут переданы компетентным органам для проведения полного гидрохимического и микробиологического анализа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
-
Читайте также
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-