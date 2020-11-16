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Espreso.tvМирУ 65 сотрудников штаб-квартиры ВОЗ обнаружили COVID-19

У 65 сотрудников штаб-квартиры ВОЗ обнаружили COVID-19

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 65 случаев коронавируса среди сотрудников своей штаб-квартиры в Женеве

Об этом сообщили в пресс-службе организации, передает Associated Press .

Отмечается, что почти половина случаев заражения коронавирусом была зафиксирована среди сотрудников, которые работали дистанционно, но 32 больных работали непосредственно в помещениях штаб-квартиры ВОЗ.

Так, в пятницу, 13 ноября, стало известно о заражении пяти сотрудников ВОЗ. Также четверо из них работали в одной команде, а пятый контактировал с ними.

Так, в общем пока больны 65 сотрудников ВОЗ.

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