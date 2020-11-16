У 65 сотрудников штаб-квартиры ВОЗ обнаружили COVID-19
16 ноября, 2020, 19:57
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 65 случаев коронавируса среди сотрудников своей штаб-квартиры в Женеве
Об этом сообщили в пресс-службе организации, передает Associated Press .
Отмечается, что почти половина случаев заражения коронавирусом была зафиксирована среди сотрудников, которые работали дистанционно, но 32 больных работали непосредственно в помещениях штаб-квартиры ВОЗ.
Так, в пятницу, 13 ноября, стало известно о заражении пяти сотрудников ВОЗ. Также четверо из них работали в одной команде, а пятый контактировал с ними.
Так, в общем пока больны 65 сотрудников ВОЗ.
- Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что появление вакцины от коронавируса не остановит пандемию .
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