16 ноября, 2020, 19:57

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 65 случаев коронавируса среди сотрудников своей штаб-квартиры в Женеве

Об этом сообщили в пресс-службе организации, передает Associated Press .

Отмечается, что почти половина случаев заражения коронавирусом была зафиксирована среди сотрудников, которые работали дистанционно, но 32 больных работали непосредственно в помещениях штаб-квартиры ВОЗ.

Так, в пятницу, 13 ноября, стало известно о заражении пяти сотрудников ВОЗ. Также четверо из них работали в одной команде, а пятый контактировал с ними.

Так, в общем пока больны 65 сотрудников ВОЗ.

Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что появление вакцины от коронавируса не остановит пандемию .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb