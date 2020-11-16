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Espreso.tvМирВакцина не остановит пандемию коронавируса, - ВОЗ

Вакцина не остановит пандемию коронавируса, - ВОЗ

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что появление вакцины от коронавируса не остановит пандемию

Об этом он сообщил в Twitter .

"Сама по себе вакцина не остановит пандемию COVID-19. Нам все равно нужно будет продолжить: наблюдение, тестирование, изоляцию, отслеживание контактов и карантин, поощрять людей быть осторожными", - сказал Гебреесус.

Он отметил, что людям следует учитывать, что первые доставки вакцины против коронавируса будут доступны только для медиков, старших по возрасту людей и других лиц, находящихся в зоне риска.

"Это, надеемся, уменьшит количество смертей и даст возможность системам здравоохранения справляться, но у вируса все равно будет много возможностей распространяться", - подчеркнул Гебреесус.

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