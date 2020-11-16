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Espreso.tvЭкономикаУкрпочта привлекла 63 млн евро ЕБРР на реформирование сельских отделений

Укрпочта привлекла 63 млн евро ЕБРР на реформирование сельских отделений


фото: ukrinform
Укрпочта привлекла 63 млн евро кредита Европейского банка реконструкции и развития на обновление логистической сети и реформирование сельских отделений

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"63 млн евро от ЕБРР привлекает Укрпочта на обновление логистической сети и реформирование сельских отделений. Сегодня подписано соответствующее соглашение", - говорится в сообщении.

Криклий отметил, что кредитные средства позволят создать новые логистические центры с современным сортировочным оборудованием, ввести еще до 1900 новых передвижных отделений для покрытия 100% населенных пунктов Украины, а также улучшить логистическую инфраструктуру для развития электронной коммерции.

Министр также отметил, что Укрпочта привлечет около 100 млн евро от ЕБРР, Европейского инвестиционного банка и собственные инвестиции для строительства восьми сортировочных хабов, 62 региональных депо и пополнения автопарка.

  • Напомним, 21 октября Кабмин одобрил распоряжение о привлечении средств от ЕБРР в размере 63 млн евро на реализацию проектов "Логистическая сеть" и "Сельское отделение" Укрпочты.

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