Укрпочта привлекла 63 млн евро ЕБРР на реформирование сельских отделений
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.
"63 млн евро от ЕБРР привлекает Укрпочта на обновление логистической сети и реформирование сельских отделений. Сегодня подписано соответствующее соглашение", - говорится в сообщении.
Криклий отметил, что кредитные средства позволят создать новые логистические центры с современным сортировочным оборудованием, ввести еще до 1900 новых передвижных отделений для покрытия 100% населенных пунктов Украины, а также улучшить логистическую инфраструктуру для развития электронной коммерции.
Министр также отметил, что Укрпочта привлечет около 100 млн евро от ЕБРР, Европейского инвестиционного банка и собственные инвестиции для строительства восьми сортировочных хабов, 62 региональных депо и пополнения автопарка.
- Напомним, 21 октября Кабмин одобрил распоряжение о привлечении средств от ЕБРР в размере 63 млн евро на реализацию проектов "Логистическая сеть" и "Сельское отделение" Укрпочты.
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