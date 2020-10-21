Кабмин одобрил привлечение 63 млн евро от ЕБРР на модернизацию сетей Укрпочты в селах

21 октября, 2020, 16:56

Кабинет министров принял распоряжение о привлечении средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 63 млн евро на реализацию проектов "Логистическая сеть" и "Сельское отделение" Укрпочты

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, Укрпочта продолжает выполнять масштабную инвестиционную программу на 2020 год для модернизации существующей логистической сети и совершенствования работы почты.

"Правительство поддержало привлечения займа ЕБРР в размере 63 млн евро на ключевые проекты компании по модернизации логистической сети и сельских отделений. Несмотря на кризис и карантин Укрпочта продолжает стабильно развиваться, набирать новый персонал на работу, выплачивать рекордные дивиденды государству, активно реализовывать свои непрофильные активы, направляя их на модернизацию. И мы будем в дальнейшем использовать каждую возможность для совершенствования работы компании", - цитирует пресс-служба слова Криклия.

По информации пресс-службы, реализация проекта "Логистическая сеть" предусматривает создание новых логистических центров Укрпочты и установку современного сортировочного оборудования в логистических хабах и депо. Реализация проекта "Сельское отделение" обеспечит обновление модели работы почтовых отделений в селах с населением менее 1 тыс. человек.

"Вместо сельских стационарных отделений почтовой связи планируется продолжить внедрение до 1900 передвижных отделений с полным функционалом, которые покроют 100% населенных пунктов Украины", - отметили в пресс-службе.

Кроме этого, добавили в ведомстве, правительство одобрило проект распоряжения президента Украины Владимира Зеленского для участия в переговорах с ЕБРР относительно заключения Гарантийного соглашения "Проект развития логистической сети АО "Укрпочта" (Модернизация и цифровизация Укрпочты и Сельское отделение)".

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