У меня конструктивные отношения с Зеленским, - Степанов

16 ноября, 2020, 19:37

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что имеет конструктивные рабочие отношения с президентом Владимиром Зеленским

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ.

"У меня абсолютно конструктивные нормальные рабочие отношения с президентом. Сегодня был селектор, который проводил Владимир Александрович. Поэтому все абсолютно нормально и в рабочем порядке", - ответил Степанов на вопрос относительно информации о возможной отставке.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Офисе Президента сообщили, что президент Владимир Зеленский во многом недоволен работой министра здравоохранения Максима Степанова.

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