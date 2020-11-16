У меня конструктивные отношения с Зеленским, - Степанов
16 ноября, 2020, 19:37
Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что имеет конструктивные рабочие отношения с президентом Владимиром Зеленским
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ.
"У меня абсолютно конструктивные нормальные рабочие отношения с президентом. Сегодня был селектор, который проводил Владимир Александрович. Поэтому все абсолютно нормально и в рабочем порядке", - ответил Степанов на вопрос относительно информации о возможной отставке.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в Офисе Президента сообщили, что президент Владимир Зеленский во многом недоволен работой министра здравоохранения Максима Степанова.
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- По словам экс-чиновницы Министерства здравоохранения Оксаны Сухоруковой, решение об увольнении главы Минздрава Максима Степанова уже принято.
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