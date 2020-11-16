 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтепанов объяснил, когда ждать спада заболеваемости коронавирусом

Степанов объяснил, когда ждать спада заболеваемости коронавирусом

Министерство здравоохранения ожидает, что карантин выходного дня поможет остановить быстрый темп роста заболеваемости коронавирусом в Украине

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает " РБК-Украина ".

"Исходя из расчетов наших эпидемиологов и исходя из международного опыта, в частности, советов международных экспертов, мы рассчитываем на снижение уровня ежесуточной заболеваемости где-то от 15% до 20% через 14 дней, потому что 14 дней - это в среднем инкубационный период", - пояснил он .

Степанов также отреагировал на прогноз НАН Украины по уровню заболеваемости до конца ноября. Он пояснил, что ученые, делая прогноз, отталкивались от сегодняшней динамики.

"Мы работаем с НАН и СНБО. Мы делимся информацией. СНБО делает математическую модель. Но те расчеты они (НАН - ред.) делали, исходя из динамики, которая у нас сегодня", - добавил глава Минздрава.

  • В Верховной Раде зарегистрировали постановление о отмене карантин выходного дня.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

16 ноября, 2020 понедельник

15 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать