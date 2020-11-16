Степанов объяснил, когда ждать спада заболеваемости коронавирусом

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает " РБК-Украина ".

"Исходя из расчетов наших эпидемиологов и исходя из международного опыта, в частности, советов международных экспертов, мы рассчитываем на снижение уровня ежесуточной заболеваемости где-то от 15% до 20% через 14 дней, потому что 14 дней - это в среднем инкубационный период", - пояснил он .

Степанов также отреагировал на прогноз НАН Украины по уровню заболеваемости до конца ноября. Он пояснил, что ученые, делая прогноз, отталкивались от сегодняшней динамики.

"Мы работаем с НАН и СНБО. Мы делимся информацией. СНБО делает математическую модель. Но те расчеты они (НАН - ред.) делали, исходя из динамики, которая у нас сегодня", - добавил глава Минздрава.

В Верховной Раде зарегистрировали постановление о отмене карантин выходного дня.

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