Экс-футболист "Динамо" Данилу Силва объявил о завершении карьеры
24 сентября, 2020, 14:14
Бывший защитник киевского "Динамо" бразилец Данило Силва объявил о завершении карьеры
Об этом сообщает официальный сайт последнего клуба игрока - "Лос-Анджелеса" .
33-летний Данилу Силва принял такое решение после 16 лет выступлений на профессиональном уровне.
С 2010 до 2017 года бразилец выступал за "Динамо". В составе киевлян он дважды становился чемпионом Украины, выиграл два Кубка и один Суперкубок страны. Всего за "Динамо" защитник сыграл 219 матчей, забил 3 гола и отдал 20 результативных передач.
Также Данилу Силва выступал за американский "Метростарз" и бразильские "Гуарани", "Интернасьонал" и "Сан-Паулу".
- 21 мая бразильский защитник Данило Силва заявил о желании вернуться в киевское "Динамо" .
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