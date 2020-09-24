Экс-футболист "Динамо" Данилу Силва объявил о завершении карьеры

24 сентября, 2020, 14:14

Бывший защитник киевского "Динамо" бразилец Данило Силва объявил о завершении карьеры

Об этом сообщает официальный сайт последнего клуба игрока - "Лос-Анджелеса" .

33-летний Данилу Силва принял такое решение после 16 лет выступлений на профессиональном уровне.

С 2010 до 2017 года бразилец выступал за "Динамо". В составе киевлян он дважды становился чемпионом Украины, выиграл два Кубка и один Суперкубок страны. Всего за "Динамо" защитник сыграл 219 матчей, забил 3 гола и отдал 20 результативных передач.

Также Данилу Силва выступал за американский "Метростарз" и бразильские "Гуарани", "Интернасьонал" и "Сан-Паулу".

21 мая бразильский защитник Данило Силва заявил о желании вернуться в киевское "Динамо" .

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