Отмена карантина выходного дня: "Слуга народа" не обсуждала постановление

16 ноября, 2020, 17:11

Парламентская фракция "Слуга народа" не обсуждала поддержку постановления об отмене карантина выходного дня

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук.

"Мы не обсуждали ни в чатах, ни каким-либо другим образом. Сегодня из-за карантина также мы не будем проводить фракцию. Поэтому, очевидно, это будет свободное голосование ... Но там соавторы - глава фракции, первый заместитель главы фракции, поэтому это может быть хорошим сигналом, чтобы депутаты проголосовали ", - отметила нардеп.

Напомним, Верховная Рада будет рекомендовать Кабинету министров отменить карантин выходного дня.

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