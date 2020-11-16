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Espreso.tvОбществоОтмена карантина выходного дня: "Слуга народа" не обсуждала постановление

Отмена карантина выходного дня: "Слуга народа" не обсуждала постановление


фото: censor.net
Парламентская фракция "Слуга народа" не обсуждала поддержку постановления об отмене карантина выходного дня

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук.

"Мы не обсуждали ни в чатах, ни каким-либо другим образом. Сегодня из-за карантина также мы не будем проводить фракцию. Поэтому, очевидно, это будет свободное голосование ... Но там соавторы - глава  фракции, первый заместитель главы фракции, поэтому это может быть хорошим сигналом, чтобы депутаты проголосовали ", - отметила нардеп.

  • Напомним, Верховная Рада будет рекомендовать Кабинету министров отменить карантин выходного дня.

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