Отмена карантина выходного дня: "Слуга народа" не обсуждала постановление
16 ноября, 2020, 17:11
Парламентская фракция "Слуга народа" не обсуждала поддержку постановления об отмене карантина выходного дня
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук.
"Мы не обсуждали ни в чатах, ни каким-либо другим образом. Сегодня из-за карантина также мы не будем проводить фракцию. Поэтому, очевидно, это будет свободное голосование ... Но там соавторы - глава фракции, первый заместитель главы фракции, поэтому это может быть хорошим сигналом, чтобы депутаты проголосовали ", - отметила нардеп.
- Напомним, Верховная Рада будет рекомендовать Кабинету министров отменить карантин выходного дня.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
Читайте также
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона