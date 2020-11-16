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Espreso.tvОбществоОт COVID-19 умер следователь ГБР по делам Майдана

От COVID-19 умер следователь ГБР по делам Майдана


фото: reuters
Следователь Государственного бюро расследований по делам Майдана Андрей Ена умер от коронавируса

Об этом сообщили в Facebook Адвокатской совещательной группы.

"11 ноября от коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена. Это большая потеря для нас и для расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ена долгое время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

"Ена организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной Сотни по этому эпизоду. Координировал большое количество участников, экспертов. Работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал, систематизировал видео. Это очень большой объем кропотливой и важной следственной работы. Мы благодарны за все, что Андрей Ена успел сделать по делам Майдана", - говорится в сообщении.

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