От COVID-19 умер следователь ГБР по делам Майдана

16 ноября, 2020, 13:23

Следователь Государственного бюро расследований по делам Майдана Андрей Ена умер от коронавируса

Об этом сообщили в Facebook Адвокатской совещательной группы.



"11 ноября от коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена. Это большая потеря для нас и для расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ена долгое время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

"Ена организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной Сотни по этому эпизоду. Координировал большое количество участников, экспертов. Работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал, систематизировал видео. Это очень большой объем кропотливой и важной следственной работы. Мы благодарны за все, что Андрей Ена успел сделать по делам Майдана", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение суток, 15 ноября, были зафиксированы 9832 новых случая коронавируса (из них дети - 354, медработники - 360), 94 пациента умерли, 2753 - выздоровели.

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