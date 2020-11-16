COVID-19 в Украине: в течение суток - 9832 новых заражения, 94 человека умерли

16 ноября, 2020, 08:28

По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, в Украине зафиксировано 545 689 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 9697 - летальные, 244 197 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток, 15 ноября, были зафиксированы 9832 новых случая коронавируса (из них дети - 354, медработники - 360), 94 пациента умерли, 2753 - выздоровели.

В регионах заболеваемость пока распространяется следующим образом:

г. Киев - 51 499 случаев;

Винницкая область - 13 948 случаев;

Волынская область - 18 936 случаев;

Днепропетровская область - 22 069 случаев;

Донецкая область - 17 201 случай;

Житомирская область - 22 847 случаев;

Закарпатская область - 19 559 случаев;

Запорожская область - 19 291 случай;

Ивано-Франковская область - 28 440 случаев;

Киевская область - 25 141 случай;

Кировоградская область - 3710 случаев;

Луганская область - 5169 случаев;

Львовская область - 37 466 случаев;

Николаевская область - 12 633 случая;

Одесская область - 33 415 случаев;

Полтавская область - 15 262 случая;

Ривненская область - 25 210 случаев;

Сумская область - 18 324 случая;

Тернопольская область - 23 757 случаев;

Харьковская область - 48 179 случаев;

Херсонская область - 7126 случаев;

Хмельницкая область - 23 136 случаев;

Черкасская область - 13 478 случаев;

Черновицкая область - 28 336 случаев;

Черниговская область - 11 557 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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