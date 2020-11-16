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Espreso.tvЭкономикаНБУ согласовал кандидатуры председателей правления Укргазбанка и ОТП Банка

НБУ согласовал кандидатуры председателей правления Укргазбанка и ОТП Банка


фото: korrespondent.net
Национальный банк Украины (НБУ) согласовал кандидатуру Андрея Кравца на должность председателя правления Укргазбанка и кандидатуру Владимира Мудрого на должность председателя правления ОТП Банка.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, НБУ согласовал кандидатуру Андрея Кравца на должность председателя правления Укргазбанка и кандидатуру Владимира Мудрого на должность председателя правления ОТП Банка.

Отмечается, что согласование прошло по результатам рассмотрения пакетов документов и собеседований кандидатов с представителями правления НБУ.

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