НБУ согласовал кандидатуры председателей правления Укргазбанка и ОТП Банка
16 ноября, 2020, 14:04
Национальный банк Украины (НБУ) согласовал кандидатуру Андрея Кравца на должность председателя правления Укргазбанка и кандидатуру Владимира Мудрого на должность председателя правления ОТП Банка.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, НБУ согласовал кандидатуру Андрея Кравца на должность председателя правления Укргазбанка и кандидатуру Владимира Мудрого на должность председателя правления ОТП Банка.
Отмечается, что согласование прошло по результатам рассмотрения пакетов документов и собеседований кандидатов с представителями правления НБУ.
- Напомним, 2 ноября наблюдательный совет Укргазбанка принял решение об избрании Андрея Кравца на должность председателя правления сроком на пять лет.
- В октябре 2020 года наблюдательный совет ОТП Банка избрал Владимира Мудрого на должность председателя правления банка. До этого Мудрый больше восьми лет занимал должность члена правления в ОТП Банке.
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