НБУ согласовал кандидатуры председателей правления Укргазбанка и ОТП Банка

16 ноября, 2020, 14:04

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал кандидатуру Андрея Кравца на должность председателя правления Укргазбанка и кандидатуру Владимира Мудрого на должность председателя правления ОТП Банка.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, НБУ согласовал кандидатуру Андрея Кравца на должность председателя правления Укргазбанка и кандидатуру Владимира Мудрого на должность председателя правления ОТП Банка.

Отмечается, что согласование прошло по результатам рассмотрения пакетов документов и собеседований кандидатов с представителями правления НБУ.

Напомним, 2 ноября наблюдательный совет Укргазбанка принял решение об избрании Андрея Кравца на должность председателя правления сроком на пять лет.

В октябре 2020 года наблюдательный совет ОТП Банка избрал Владимира Мудрого на должность председателя правления банка. До этого Мудрый больше восьми лет занимал должность члена правления в ОТП Банке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram- канал: https://t.me/espresotb