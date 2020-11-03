Наблюдательный совет Укргазбанка назначил нового председателя правления

3 ноября, 2020, 10:02

Наблюдательный совет Укргазбанка назначил Андрея Кравца председателем правления

Об этом сообщила пресс-служба Укргазбанка.

Согласно сообщению, наблюдательный совет Укргазбанка на последнем заседании единогласно принял решение о назначении Андрея Кравца на должность председателя правления банка.

"Наблюдательный совет убежден, что назначение А. Кравца позволит обеспечить непрерывное продолжение успешной деятельности банка и будет способствовать дальнейшей консолидации позиций Укргазбанка, как одного из лидеров украинского банковского сектора", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что Кравец в течение последних пяти лет занимал должность первого заместителя председателя правления Укргазбанка и исполнял обязанности председателя правления с июля этого года.

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