Наблюдательный совет Укргазбанка назначил нового председателя правления
Об этом сообщила пресс-служба Укргазбанка.
Согласно сообщению, наблюдательный совет Укргазбанка на последнем заседании единогласно принял решение о назначении Андрея Кравца на должность председателя правления банка.
"Наблюдательный совет убежден, что назначение А. Кравца позволит обеспечить непрерывное продолжение успешной деятельности банка и будет способствовать дальнейшей консолидации позиций Укргазбанка, как одного из лидеров украинского банковского сектора", - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что Кравец в течение последних пяти лет занимал должность первого заместителя председателя правления Укргазбанка и исполнял обязанности председателя правления с июля этого года.
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