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Espreso.tvОбществоЯвка во втором туре местных выборов составила 24%, - ЦИК

Явка во втором туре местных выборов составила 24%, - ЦИК


фото: cvk.gov.ua
Центральная избирательная комиссия сообщила, что явка во втором туре местных выборов в среднем по Украине составила 24%

Об этом сообщает ЦИК.

Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров, который 15 ноября состоялся в семи городах Украины, по состоянию на 20:00 составляла 24%.

Активнее всего голосовали в Каменце-Подольском Хмельницкой области - 34,29%, наименее активно - в Сумах, где явка 19,02%.

"По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 24%", - отметили в ЦИК.

По регионам явка составляла:

  • Луцкий городской голова - 25,96%
  • Краматорский городской голова - 23,14%
  • Украинский мэр - 31,46%
  • Одесский городской голова - 25,14%
  • Сумской городской голова - 19,02%
  • Херсонский городской голова - 20,89%
  • Каменец-Подольский городской голова - 34,29%

Всего из 1 582 689 избирателей проголосовали на 20:00 379 852 избирателей.

Средняя явка по Украине по состоянию на 20:00 в день голосования 25 октября этого года составила 36,88%.

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