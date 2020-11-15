Явка во втором туре местных выборов составила 24%, - ЦИК
Об этом сообщает ЦИК.
Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров, который 15 ноября состоялся в семи городах Украины, по состоянию на 20:00 составляла 24%.
Активнее всего голосовали в Каменце-Подольском Хмельницкой области - 34,29%, наименее активно - в Сумах, где явка 19,02%.
"По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 24%", - отметили в ЦИК.
По регионам явка составляла:
- Луцкий городской голова - 25,96%
- Краматорский городской голова - 23,14%
- Украинский мэр - 31,46%
- Одесский городской голова - 25,14%
- Сумской городской голова - 19,02%
- Херсонский городской голова - 20,89%
- Каменец-Подольский городской голова - 34,29%
Всего из 1 582 689 избирателей проголосовали на 20:00 379 852 избирателей.
Средняя явка по Украине по состоянию на 20:00 в день голосования 25 октября этого года составила 36,88%.
- По данным экзит-пола действующий мэр Одессы Геннадий Труханов победил Николая Скорика во втором туре выборов мэра города.
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