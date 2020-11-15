Явка во втором туре местных выборов составила 24%, - ЦИК

15 ноября, 2020, 22:22

Центральная избирательная комиссия сообщила, что явка во втором туре местных выборов в среднем по Украине составила 24%

Об этом сообщает ЦИК.

Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров, который 15 ноября состоялся в семи городах Украины, по состоянию на 20:00 составляла 24%.

Активнее всего голосовали в Каменце-Подольском Хмельницкой области - 34,29%, наименее активно - в Сумах, где явка 19,02%.

"По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 24%", - отметили в ЦИК.

По регионам явка составляла:

Луцкий городской голова - 25,96%

Краматорский городской голова - 23,14%

Украинский мэр - 31,46%

Одесский городской голова - 25,14%

Сумской городской голова - 19,02%

Херсонский городской голова - 20,89%

Каменец-Подольский городской голова - 34,29%

Всего из 1 582 689 избирателей проголосовали на 20:00 379 852 избирателей.

Средняя явка по Украине по состоянию на 20:00 в день голосования 25 октября этого года составила 36,88%.

По данным экзит-пола действующий мэр Одессы Геннадий Труханов победил Николая Скорика во втором туре выборов мэра города.

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