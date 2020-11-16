Лукашенко требует от Польши выдать основателей Telegram-канала Nexта

16 ноября, 2020, 20:47

Белорусские власти требуют от Польши выдать в кратчайшие сроки основателей оппозиционного телеграмм-канала Nexта Степана Путила и Романа Протасевича

Соответствующую ноту передали временному поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому на встрече в МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА .

Белорусские власти настаивают на немедленной выдачи мужчин в связи с "особой общественной опасностью их преступной деятельности".

Путило в своем видеообращении призвал белорусские власти такими нотами "не позориться перед международным обществом".

"Никакие признания каналов экстремистскими, никакие открытия уголовных дел, никакие требования о выдаче не помогут вам избавиться той ситуации, которая сложилась из-за вас", - говорит Путило.

В то же время второй основатель и бывший главный редактор Nexта Роман Протасевич заявил, что добровольно готов вернуться в Беларусь и сдаться силовикам в обмен на принудительную транспортировку самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в международный суд в Гааге.

Официально.



В связи с последними заявлениями @BelarusMFA заявляю о готовности добровольно вернуться в Беларусь и сдаться силовикам в обмен на принудительную транспортировку Лукашенко в Международный суд в Гааге. - Roman Protasevich (@ pr0tez) November 16, 2020