Лукашенко требует от Польши выдать основателей Telegram-канала Nexта
Соответствующую ноту передали временному поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому на встрече в МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА .
Белорусские власти настаивают на немедленной выдачи мужчин в связи с "особой общественной опасностью их преступной деятельности".
Путило в своем видеообращении призвал белорусские власти такими нотами "не позориться перед международным обществом".
"Никакие признания каналов экстремистскими, никакие открытия уголовных дел, никакие требования о выдаче не помогут вам избавиться той ситуации, которая сложилась из-за вас", - говорит Путило.
В то же время второй основатель и бывший главный редактор Nexта Роман Протасевич заявил, что добровольно готов вернуться в Беларусь и сдаться силовикам в обмен на принудительную транспортировку самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в международный суд в Гааге.
Официально.- Roman Protasevich (@ pr0tez) November 16, 2020
В связи с последними заявлениями @BelarusMFA заявляю о готовности добровольно вернуться в Беларусь и сдаться силовикам в обмен на принудительную транспортировку Лукашенко в Международный суд в Гааге.
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Напомним, что на 99-й день протестов, в Минске и еще нескольких белорусских городах спецназовцы МВД схватили 1113 участников мирных протестов.
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