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Espreso.tvМирЛукашенко требует от Польши выдать основателей Telegram-канала Nexта

Лукашенко требует от Польши выдать основателей Telegram-канала Nexта

Белорусские власти требуют от Польши выдать в кратчайшие сроки основателей оппозиционного телеграмм-канала Nexта Степана Путила и Романа Протасевича

Соответствующую ноту передали временному поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому на встрече в МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА .

Белорусские власти настаивают на немедленной выдачи мужчин в связи с "особой общественной опасностью их преступной деятельности".

Путило в своем видеообращении призвал белорусские власти такими нотами "не позориться перед международным обществом".

"Никакие признания каналов экстремистскими, никакие открытия уголовных дел, никакие требования о выдаче не помогут вам избавиться той ситуации, которая сложилась из-за вас", - говорит Путило.

В то же время второй основатель и бывший главный редактор Nexта Роман Протасевич заявил, что добровольно готов вернуться в Беларусь и сдаться силовикам в обмен на принудительную транспортировку самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в международный суд в Гааге.

  • Напомним, что на 99-й день протестов, в Минске и еще нескольких белорусских городах спецназовцы МВД схватили 1113 участников мирных протестов.

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