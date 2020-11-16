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Espreso.tvСпортЛучшая спортсменка Украины пропустит Чемпионат Европы-2020

Лучшая спортсменка Украины пропустит Чемпионат Европы-2020


фото: Getty Images
Лучшая спортсменка Украины Дарья Билодид пропустит Чемпионат Европы по дзюдо

Об этом сообщает ukrainejudo.com.

Дарья Билодид пропустит Чемпионат Европы - 2020, который пройдет с 19 по 21 ноября в чешской Праге. У украинки есть проблемы со здоровьем.

"К сожалению, Дарья из-за болезни пропустит чемпионат Европы. Это простудное заболевание, не Covid-19, потому что мы и тесты сдавали, и КТ легких делали. Тем не менее пришлось пропить антибиотики, а это несколько выбило из колеи. Ну и, чтобы спортсменку сохранить, пришлось снять ее с соревнований. Теперь будем надеяться, что после нового года соревнования возобновятся, так как в этом году Чемпионат Европы - это последний старт", - сказал отец спортсменки Геннадий Билодид.

20-летняя Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг.

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