Лучшая спортсменка Украины пропустит Чемпионат Европы-2020
Об этом сообщает ukrainejudo.com.
Дарья Билодид пропустит Чемпионат Европы - 2020, который пройдет с 19 по 21 ноября в чешской Праге. У украинки есть проблемы со здоровьем.
"К сожалению, Дарья из-за болезни пропустит чемпионат Европы. Это простудное заболевание, не Covid-19, потому что мы и тесты сдавали, и КТ легких делали. Тем не менее пришлось пропить антибиотики, а это несколько выбило из колеи. Ну и, чтобы спортсменку сохранить, пришлось снять ее с соревнований. Теперь будем надеяться, что после нового года соревнования возобновятся, так как в этом году Чемпионат Европы - это последний старт", - сказал отец спортсменки Геннадий Билодид.
20-летняя Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг.
- 10 марта Дарья Билодид была признана лучшей спортсменкой Украины 2019 года.
- 23 октября украинская дзюдоистка Дарья Билодид потерпела первое поражение за полтора года.
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