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Espreso.tvОбществоКонтрабандисты вывозили уникальный янтарь из Ровенской области в одну из арабских стран, - СБУ

Контрабандисты вывозили уникальный янтарь из Ровенской области в одну из арабских стран, - СБУ


фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины блокировала контрабанду 5,4 кг уникального янтаря-сырца крупных фракций в одну из арабских стран

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Жители Ровенской области систематически вывозили необработанный янтарь из Украины в одну из стран Персидского залива. Дельцы скупали незаконно добытый камень в северных районах Ровенской области. Житель Ровно пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта "Борисполь" 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 граммов. Такие камни является эксклюзивным и стоимость каждого определяется индивидуально. Ориентировочная стоимость обнаруженного янтаря по ценам черного рынка составляет несколько десятков тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Сейчас янтарь изъят и направлен для проведения соответствующего исследования. После экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины.

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