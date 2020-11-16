Харьковская ТИК законно зарегистрировала Кернеса мэром, - апелляционный суд

Об этом сообщает "Общественное".

К такому выводу 16 ноября пришел Второй апелляционный административный суд.

"Суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что ответчик действовал исключительно в рамках закона, поскольку заявление было создано и подписано способом, предусмотренным Избирательным кодексом Украины, подписант такого заявления был безусловно и однозначно идентифицирован и имел действующий квалифицированный сертификат открытого ключа, поэтому отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований ", - объявила председательствующая в коллегии судья Зоя Подобайло.

К городской избирательной комиссии обратилась кандидат в мэры Харькова Ирина Денисова, к апелляционной жалобе также присоединилась кандидат в мэры Наталья Пилипенко.

"Согласно протоколу, можно установить, что он соответствует всем требованиям для физического лица, и не всем требованиям для юридического лица, в связи с этим сказать, что это подпись юридического лица невозможна... Хочу отметить, что ни в апелляционной жалобе, ни в исковом заявлении не понятно, каким образом нарушаются права и интересы истцов и апеллянтов ", - отметила представительница апеллянта Елена Загорская.

Напомним, что второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковского теризбиркома о результатах выборов в городской совет города.

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