По иску "Слуги народа" отменены результаты выборов в горсовет Харькова

14 ноября, 2020, 09:02

Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковского теризбиркома о результатах выборов в городской совет города

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Суд постановил, что теризбирком должен "продолжить действия по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета".

Копию документа обнародовала областная организация "Европейской солидарности".

Иск был подан кандидатом в депутаты горсовета от партии "Слуга народа" Алексеем Вацом.

Вац хотел, чтобы суд признал выборы несостоявшимися, назначив повторные.

В своем иске кандидат в депутаты говорил, что более 100 протоколов от участковых комиссий были не прошиты, содержали неправильные цифры, исправления корректором и тому подобное.

Партия "ЕС" считает, что подобный иск свидетельствует об объединении усилий ОПЗЖ и "слуг народа", а первую сессию нового состава Харьковского горсовета "провести будет невозможно".

"ОПЗЖ и "слуги" пытаются сорвать результаты выборов и блокируют формирование органов местного самоуправления", - заявляют в партии.

"Власть коллаборационистов стремится сдать наше государство Путину! Заигрывание "слуг" с пророссийскими силами в пограничной области, которая только благодаря харьковским патриотам и винницким спецназовцам избежала участи Донбасса, - является поводом для немедленной реакции общества и правоохранительных органов", - говорит по этому поводу народная депутат Ирина Фриз.

Местные выборы прошли в Украине в воскресенье, 25 октября.

По итогам выборов 34 места в горсовете займут депутаты Блока Кернеса - "Успешный Харьков". 19 - от "Оппозиционного платформы - За жизнь". По девять мест получили "Европейская солидарность" и "Слуга народа". Семь - у "Партии Шария" и шесть - у Блока Светличной "Вместе!".

Мэром Харькова в первом туре был повторно избран Геннадий Кернес.

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