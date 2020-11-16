Экс-кандидат в президенты Беларуси Санников выступил за срочные санкции против Лукашенко: отключение от SWIFT, остановка закупок нефтепродуктов, отзыв послов
Соответствующее заявление политик разместил у себя в фейсбуке вечером в воскресенье, 15 ноября 2020 года, передает Еспресо.TV.
Вот полный текст обращения
"Остановить карателей могут только немедленные санкции Запада!
Прошу максимального репоста!
Переводите на другие языки в своих странах, распространяйте, требуйте введение санкций от политиков.
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности:
- отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;
- заморозить счета государственных предприятий за рубежом;
- прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;
- ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;
- объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;
- санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;
- выслать всех послов режима как пособников преступлений ".
- Как уже сообщалось, в течение воскресенья, 15 ноября 2020 года, в Минске и еще нескольких белорусских городах спецназовцы МВД схватили 1113 участников мирной революции. Такой показатель является в некотором роде рекордом силовиков Лукашенко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-