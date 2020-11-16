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Espreso.tvМирЭкс-кандидат в президенты Беларуси Санников выступил за срочные санкции против Лукашенко: отключение от SWIFT, остановка закупок нефтепродуктов, отзыв послов

Экс-кандидат в президенты Беларуси Санников выступил за срочные санкции против Лукашенко: отключение от SWIFT, остановка закупок нефтепродуктов, отзыв послов

Один из лидеров белорусской оппозиции, в прошлом кандидат в президенты, политзаключенный, а ныне политэмигрант Андрей Санников обнародовал перечень первоочередных экономических ограничений в отношении режима Александра Лукашенко

Соответствующее заявление политик разместил у себя в фейсбуке вечером в воскресенье, 15 ноября 2020 года, передает Еспресо.TV.

Вот полный текст обращения

"Остановить карателей могут только немедленные санкции Запада!

Прошу максимального репоста!

Переводите на другие языки в своих странах, распространяйте, требуйте введение санкций от политиков.

Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности:

- отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;

- заморозить счета государственных предприятий за рубежом;

- прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;

- ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;

- объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;

- санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;

- выслать всех послов режима как пособников преступлений ".

  • Как уже сообщалось, в течение воскресенья, 15 ноября 2020 года, в Минске и еще нескольких белорусских городах спецназовцы МВД схватили 1113 участников мирной революции. Такой показатель является в некотором роде рекордом силовиков Лукашенко.

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