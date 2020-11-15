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Espreso.tvСпортЗинченко заявил, что ему желают смерти из-за ошибки в матче с Германией

Зинченко заявил, что ему желают смерти из-за ошибки в матче с Германией


фото: Reuters
Футболист сборной Украины Александр Зинченко заявил, что ему и семье желают смерти из-за ошибки в матче Лиги наций против Германии

Об этом Зинченко сообщил в Instagram.

По словам футболиста, из-за ошибки, после которой сборная Украины пропустила гол от Германии в матче Лиги наций, ему и его родным начали поступать пожелания смерти.

"Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в который раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать. Ошибаться на чужой половине поля уже не разрешено. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти. Чувствуя ответственность за поражение, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой", - написал Зинченко.

Украинцы проиграли немцам 1:3. В заключительном туре они 17 ноября встретятся в гостях со Швейцарией.

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