Зинченко заявил, что ему желают смерти из-за ошибки в матче с Германией

15 ноября, 2020, 20:37

Футболист сборной Украины Александр Зинченко заявил, что ему и семье желают смерти из-за ошибки в матче Лиги наций против Германии

Об этом Зинченко сообщил в Instagram.

По словам футболиста, из-за ошибки, после которой сборная Украины пропустила гол от Германии в матче Лиги наций, ему и его родным начали поступать пожелания смерти.

"Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в который раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать. Ошибаться на чужой половине поля уже не разрешено. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти. Чувствуя ответственность за поражение, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой", - написал Зинченко.

Украинцы проиграли немцам 1:3. В заключительном туре они 17 ноября встретятся в гостях со Швейцарией.

Напомним, 14 ноября, 5-м туре Лиги нации сборная Украины уступила в Лейпциге команде Германии.

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