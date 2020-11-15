В Румынии во время пожара в больнице погибли 10 больных коронавирусом

15 ноября, 2020, 15:52

В румынском городе Пятра-Нямц во время пожара в отделении интенсивной терапии погибли 10 больных COVID-19

Об этом сообщает Радио Свобода.

Жертвами пожара стали 10 пациентов с COVID-19, несколько человек получили травмы. Погибшие пациенты находились на искусственной вентиляции легких.

Тяжелые ожоги (40 процентов поверхности кожи) получил врач, который пытался спасти пациентов. Он был немедленно доставлен в бухарестский госпиталь, где рассматривается возможность его перевозки в военный госпиталь на территории Бельгии.

Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару заявил, что шестеро выживших пациентов будут отправлены в город Яссы, в специальную больницу для пациентов с COVID-19. По словам министра, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электропроводке.

Из-за вспышки заболеваемости COVID-19 Румыния с 9 ноября ввела общенациональный ночной комендантский час и закрыла все школы.

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