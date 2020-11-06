Румыния вводит комендантский час и закрывает школы из-за коронавируса

6 ноября, 2020, 14:45

Из-за вспышки заболеваемости COVID-19 Румыния с понедельника, 9 ноября, вводит общенациональный ночной комендантский час и закрывает все школы

Об этом сообщает Reuters.

Новые карантинные ограничения вводятся по меньшей мере на 30 дней. Они предусматривают закрытие магазинов после 21:00 и комендантский час с 23:00 до 5:00.

На время действия карантина введено обязательное ношение защитных масок на улице по всей Румынии.

"Мы должны быть реалистами. Необходимы более жесткие меры по сдерживанию распространения пандемии", - сказал президент Румынии Йоханнис.

В Румынии за минувшие сутки зарегистрировали новый рекорд по количеству новых случаев инфицирования - коронавирус обнаружили у 9714 человек. В реанимации находятся около 1000 пациентов.

С момента начала пандемии в стране с населением 20 млн человек изъявили более 277 тысяч случаев заражения коронавируса, умерли 7540 человек.

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