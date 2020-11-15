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Espreso.tvМирСтраны Юго-Восточной Азии и Австралии создали самый большой на Земле общий рынок

Страны Юго-Восточной Азии и Австралии создали самый большой на Земле общий рынок


фото: Reuters
Китай заключил самое крупное в мире соглашение о свободной торговле с 14 азиатско-тихоокеанскими странами

Ее подписали в воскресенье, 15 ноября, во время виртуального саммита стран Юго-Восточной Азии (Asean) в столице Вьетнама Ханое. Подписанию этого соглашения предшествовали восемь лет переговоров между странами-участницами, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Соглашение "Региональное, всестороннее экономическое партнерство" (RCEP) заключили Китай, Вьетнам, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Япония, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия. Оно охватывает 2,2 млрд населения и около трети мирового экономического производства.

Благодаря этому документу страны договорились о снижении тарифов и установления общих для всех участников сделки правил торговли. Договоренности касаются торговли, услуг, инвестиций, электронной коммерции, телекоммуникации и авторских прав.

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