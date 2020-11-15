Страны Юго-Восточной Азии и Австралии создали самый большой на Земле общий рынок
Ее подписали в воскресенье, 15 ноября, во время виртуального саммита стран Юго-Восточной Азии (Asean) в столице Вьетнама Ханое. Подписанию этого соглашения предшествовали восемь лет переговоров между странами-участницами, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
Соглашение "Региональное, всестороннее экономическое партнерство" (RCEP) заключили Китай, Вьетнам, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Япония, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия. Оно охватывает 2,2 млрд населения и около трети мирового экономического производства.
Благодаря этому документу страны договорились о снижении тарифов и установления общих для всех участников сделки правил торговли. Договоренности касаются торговли, услуг, инвестиций, электронной коммерции, телекоммуникации и авторских прав.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-