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Espreso.tvОбществоСоборы Верхней Киево-Печерской Лавры в субботу и воскресенье будут закрывать

Соборы Верхней Киево-Печерской Лавры в субботу и воскресенье будут закрывать


фото: hdoboi.kiev.ua
По субботам и воскресеньям Богослужения будут совершаться только в храмах Нижней Лавры. Это обусловлено внедрением в украинской столице карантина выходного дня

Соответствующее объявление обнародовала пресс-служба Киево-Печерской Лавры, находящейся во ведении церкви Московского патриархата, передает Еспресо.TV .

"В связи с введением на территории Украины т. н. карантина выходного дня соборы Верхней Лавры по субботам и воскресеньям будут закрыты, и богослужения будут проводиться только в храмах Нижней Лавры. Подробное расписание будет доступен в субботу во второй половине дня", - рассказали в Лавре.

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Пресс-служба обители также обратила внимание, что с 16 ноября по 15 декабря 2020 года центральный вход под Троицкой надвратной церковью не будет работать. Причина - проведение ремонтно-реставрационных работ.

"На территорию Верхней Лавры можно пройти снизу из монастыря через Успенские (Пещерные) врата или сверху с улицы Лаврской через Экономический ворота (Всехсвятская церковь в конце Лаврского переулке). Это касается как посетителей Печерского заповедника, так и прихожан Лавры, приходящих на богослужения в Успенский собор и Трапезный храм в будни ", - говорится в объявлении.

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