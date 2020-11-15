Карантин выходного дня: в Киеве полиция остановила работу спорткомплекса и двух ресторанов

15 ноября, 2020, 09:22

В связи с нарушением карантинного режима выходного дня Национальной полицией в Киеве приостановлена деятельность спорткомплекса и двух ресторанов. Об этом вечером в субботу, 14 ноября 2020 года, сообщила пресс-служба ведомства

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

В частности, правоохранители во время рейдов установили факты нарушения карантинных ограничений в ресторанах "Хлебный" и "Редкая птица".

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Полицейские прекратили работу заведений, вывели всех посетителей и составили административные протоколы по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, было установлено, что спортивный комплекс "5 элемент" в Подольском районе работает в обычном режиме. Полицейские предупредили администрацию об административной и уголовной ответственности, однако в ответ услышали отказ прекратить работу и впустить полицейских в помещение.

Составлен административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также по данному факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские закрыли спорткомлекс.

Напомним, во Львове полиция за нарушения противоэпидемиологических правил остановила концерт группы "Бумбокс" .

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