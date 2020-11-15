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Espreso.tvОбществоКарантин выходного дня: в Киеве полиция остановила работу спорткомплекса и двух ресторанов

Карантин выходного дня: в Киеве полиция остановила работу спорткомплекса и двух ресторанов


фото: YouTube
В связи с нарушением карантинного режима выходного дня Национальной полицией в Киеве приостановлена деятельность спорткомплекса и двух ресторанов. Об этом вечером в субботу, 14 ноября 2020 года, сообщила пресс-служба ведомства

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

В частности, правоохранители во время рейдов установили факты нарушения карантинных ограничений в ресторанах "Хлебный" и "Редкая птица".

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Полицейские прекратили работу заведений, вывели всех посетителей и составили административные протоколы по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

Кроме того, было установлено, что спортивный комплекс "5 элемент" в Подольском районе работает в обычном режиме. Полицейские предупредили администрацию об административной и уголовной ответственности, однако в ответ услышали отказ прекратить работу и впустить полицейских в помещение.

Составлен административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также по данному факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские закрыли спорткомлекс.

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