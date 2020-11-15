Карантин выходного дня: в Киеве полиция остановила работу спорткомплекса и двух ресторанов
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
В частности, правоохранители во время рейдов установили факты нарушения карантинных ограничений в ресторанах "Хлебный" и "Редкая птица".
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Полицейские прекратили работу заведений, вывели всех посетителей и составили административные протоколы по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Кроме того, было установлено, что спортивный комплекс "5 элемент" в Подольском районе работает в обычном режиме. Полицейские предупредили администрацию об административной и уголовной ответственности, однако в ответ услышали отказ прекратить работу и впустить полицейских в помещение.
Составлен административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также по данному факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины.
Полицейские закрыли спорткомлекс.
- Напомним, во Львове полиция за нарушения противоэпидемиологических правил остановила концерт группы "Бумбокс" .
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