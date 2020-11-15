Россия проиграла Турции в Лиге наций

15 ноября, 2020, 21:28

В 5-м туре Лиги наций сборная России уступила в Стамбуле команде Турции

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Счет в Стамбуле на 11-й минуте открыл россиянин Денис Черышев. На 24-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Андрея Семенова. А еще через минуту Кенан Караман восстановил равновесие.

Турция вышла вперед на 32-й минуте усилиями Дженгиза Ундер. На 52-й минуте Дженк Тосун реализовал пенальти и увеличил разрыв в счете.

Россияне на 57-й минуте сократили отставание усилиями Далер Кузяева.

Россия проиграла Турции 2:3, но с 8 очками сохранила лидерство в группе B3. Турция имеет 5 пунктов и идет третьей. На второй позиции Венгрия, имеющая 7 баллов. Последней с 2 очками идет Сербия.

Лига наций

5-й тур

группа B3

15 ноября

Турция - Россия 3: 2

Голы: Стамбул, 26 Ундер, 32, Тосун, 52 (пен.) - Черышев, 11 Кузяев, 57

Удаление: Семенов, 24 (Россия)

Напомним, 14 ноября, 5-м туре Лиги нации сборная Украины уступила в Лейпциге команде Германии.

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