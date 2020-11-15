Россия проиграла Турции в Лиге наций
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Счет в Стамбуле на 11-й минуте открыл россиянин Денис Черышев. На 24-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Андрея Семенова. А еще через минуту Кенан Караман восстановил равновесие.
Турция вышла вперед на 32-й минуте усилиями Дженгиза Ундер. На 52-й минуте Дженк Тосун реализовал пенальти и увеличил разрыв в счете.
Россияне на 57-й минуте сократили отставание усилиями Далер Кузяева.
Россия проиграла Турции 2:3, но с 8 очками сохранила лидерство в группе B3. Турция имеет 5 пунктов и идет третьей. На второй позиции Венгрия, имеющая 7 баллов. Последней с 2 очками идет Сербия.
Лига наций
5-й тур
группа B3
15 ноября
Турция - Россия 3: 2
Голы: Стамбул, 26 Ундер, 32, Тосун, 52 (пен.) - Черышев, 11 Кузяев, 57
Удаление: Семенов, 24 (Россия)
- Напомним, 14 ноября, 5-м туре Лиги нации сборная Украины уступила в Лейпциге команде Германии.
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