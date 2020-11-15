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Espreso.tvОбществоНа выходных полиция закрыла за нарушение карантина 1 355 заведений

На выходных полиция закрыла за нарушение карантина 1 355 заведений


фото: zaxid.net
Полиция за нарушение карантина выходного дня закрыла в Украине 1 355 заведений

Об этом сообщает Национальная полиция.

Всего было зафиксировано 1 029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий.

Полиция проверила более 17 тыс. субъектов хозяйствования. В результате приостановлена работа 1 355 учреждений, деятельность которых запрещается в выходные дни: 891 заведение сферы торгового и бытового обслуживания населения, 416 заведений общественного питания, 21 дискотека и ночной клуб, 18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов, 6 торгово-развлекательных центров, 3 учреждения, оказывающих услуги по размещению лиц.

Больше всего нарушений зафиксировано во Львовской области - 390, в Днепропетровской - 209, в Черкасской - 128, в городе Киев - 121, в Киевской - 84 и в Тернопольской - 74.

По выявленным нарушениям составлено 990 административных протоколов предусмотренных ст. 44-3 (Нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 9 уголовных правонарушениях.

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