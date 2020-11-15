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Espreso.tvМирЕС угрожает Турции санкциями за "агрессивный исламизм"

ЕС угрожает Турции санкциями за "агрессивный исламизм"


фото: Reuters
Евросоюз рассматривает возможность введения против Турция санкций за "агрессивный исламизм"

Об этом заявил министр Франции по делам Европы Клеман Бон в эфире радиостанции Europe 1 .

По его словам, европейские власти устали от постоянных провокаций со стороны Турции и рассматривают возможность введения санкций против целых секторов турецкой экономики.

"В течение 10-15 лет мы думали, что Турция - это дружеская демократия на Востоке, которая стремится к модернизации, будет только ускоряться. Но нынешняя Турция - это агрессивный исламизм в культуре, геополитике и всех других сферах. Мы еще раз убедились в этом недавно на примере Нагорного Карабаха, и, думаю, ни у кого не должно оставаться наивных сомнений. Сегодня ни у одной из европейских стран не осталось иллюзий относительно того, кто такие господин Эрдоган и его режим", - сказал Бон.

Бон пояснил, что Европу не устраивает нынешняя позиция Турции по проведению сейсмических исследований и бурения неподалеку от греческого острова Кастелоризо в Восточном Средиземноморье.

Кроме того, во Франции крайне недовольны заявлениями президента Турции Реджепа Эрдогана после убийства учителя истории Самюэля Пати. Тогда Эрдоган не только позволил себе личные оскорбления в адрес главы Франции Эммануэля Макрона, но и призвал к бойкоту французских товаров. Недовольство ЕС вызвала и помощь Турции Азербайджану в военной операции в Нагорном Карабахе.

  • Напомним, 13 сентября президент Франции Эммануэль Макрон осудил "гегемонистские игры" отдельных государств, пытающихся "дестабилизировать весь средиземноморский регион", отметив, что роль России и Турции в этом плане "вызывает обеспокоенность" европейских партнеров Франции.

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