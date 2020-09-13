Эрдоган перешел из Макрона на "ты" и пообещал ему "немало проблем"
Его заявление прозвучало на симпозиуме по поводу 40-й годовщины военного переворота 12 сентября 1980 г., который состоялся в субботу в Стамбуле, передает Еспресо.TV со ссылкой на турецкое государственное информационное агентство Anadolu .
Виновной в напряженности, в частности в восточной части Средиземного моря, он считает не Турцию, а Грецию.
Эрдоган при этом призвал Грецию отказаться от "ошибок" в отношении Турции.
"Вы делаете ошибку. Афинам не следует идти по ложному пути, а то потеряете", - обратился он к Афинам.
Что же касается Макрона, президента Франции турецкий лидер считает невеждой.
К французскому президенту он обратился на "ты".
"Ты (Макрон, - ред.) не знаешь историю. Не знаешь даже историю самой Франции. Не пытайся противостоять турецкому народу и Турции. У Макрона будет еще много проблем, связанных со мной", - сказал Эрдоган.
- Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон осудил "гегемонистские игры" отдельных государств, пытающихся "дестабилизировать весь средиземноморский регион", отметив, что роль России и Турции в этом плане "вызывает обеспокоенность" европейских партнеров Франции.
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