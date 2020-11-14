Виновнику смертельного ДТП на остановке в Киеве избрали меру пресечения
Об этом сообщает hromadske.
22-летний таксист Дмитрий Ломакин сбил людей на остановке.
Прокурор просил взять подозреваемого под стражу, отмечая, что Ломакин не имеет прочных социальных связей, а также пять раз в течение года привлекался к ответственности за административные правонарушения. В частности, за неправильную парковку, проезд на запрещающий знак и превышение скорости. В день ДТП мужчина ехал со скоростью 80 км/ч.
Адвокат подозреваемого просил отпустить Ломакина под домашний арест, указывая на то, что он сирота, искренне раскаивается в содеянном и готов помогать пострадавшим.
Сам Ломакин плакал в зале суда и просил прощения за содеянное. Он пояснил, что пытался перестроиться из четвертого ряда в первый и не заметил припаркованный автомобиль. Он признал свою вину и отметил, что очень сожалеет, что стал причиной смерти двух людей.
- Напомним, 13 ноября в Киеве на Окружной дороге произошло ДТП, один из автомобилей вылетел на тротуар и протаранил киоск.
- В этот же день водителю такси, который протаранил киоск и сбил насмерть двух пешеходов на киевской Окружной, сообщили о подозрении.
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