Виновнику смертельного ДТП на остановке в Киеве избрали меру пресечения

14 ноября, 2020, 17:31

Шевченковский районный суд Киева на два месяца взял под стражу 22-летнего Дмитрия Ломакина, который 13 ноября стал виновником смертельного ДТП, в результате которого погибли два человека

Об этом сообщает hromadske.

22-летний таксист Дмитрий Ломакин сбил людей на остановке.

Прокурор просил взять подозреваемого под стражу, отмечая, что Ломакин не имеет прочных социальных связей, а также пять раз в течение года привлекался к ответственности за административные правонарушения. В частности, за неправильную парковку, проезд на запрещающий знак и превышение скорости. В день ДТП мужчина ехал со скоростью 80 км/ч.

Адвокат подозреваемого просил отпустить Ломакина под домашний арест, указывая на то, что он сирота, искренне раскаивается в содеянном и готов помогать пострадавшим.

Сам Ломакин плакал в зале суда и просил прощения за содеянное. Он пояснил, что пытался перестроиться из четвертого ряда в первый и не заметил припаркованный автомобиль. Он признал свою вину и отметил, что очень сожалеет, что стал причиной смерти двух людей.

Напомним, 13 ноября в Киеве на Окружной дороге произошло ДТП, один из автомобилей вылетел на тротуар и протаранил киоск.

В этот же день водителю такси, который протаранил киоск и сбил насмерть двух пешеходов на киевской Окружной, сообщили о подозрении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb