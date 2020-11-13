Виновнику смертельного ДТП на остановке в Киеве сообщили о подозрении

13 ноября, 2020, 19:30

Водителю такси, который протаранил киоск и сбил насмерть двух пешеходов на киевской Окружной, сообщили о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В Шевченковский райсуд г. Киев подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, водитель службы такси, управляя автомобилем Hyundai, не справился с управлением, вылетел за пределы дорожного полотна и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Двое из них погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, 13 ноября в Киеве на Окружной дороге произошло ДТП, один из автомобилей вылетел на тротуар и протаранил киоск.

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