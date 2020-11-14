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Espreso.tvОбществоВо Львове полиция сорвала концерт группы "Бумбокс"

Во Львове полиция сорвала концерт группы "Бумбокс"


фото: facebook
Во Львове полиция за нарушение противоэпидемиологических правил остановила концерт группы "Бумбокс"

Об этом сообщило управление Нацполиции во Львовской области, передает "Еспресо.Захід".

Концерт группы "Бумбокс" проходил поздно вечером 13 ноября в клубе "Малевич".

О том, что концерт проходит с нарушением противоэпидемических мер, правоохранители узнали в процессе мониторинга социальных сетей.

"Как установили сотрудники Галицкого отдела полиции, организаторы концерта не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, некоторые из которых также не использовали средств индивидуальной защиты и находились в заведении без масок", - сообщили в полиции.

На организатора составили админпротокол по ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ему грозит наказание - штраф от 2 до 10 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Львовяне постили в соцсетях фото с концерта и отмечали, что максимум 10% посетителей имеют маски.

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