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Espreso.tvОбществоРФ вербует в ОРДЛО "миротворцев" для Нагорного Карабаха, - разведка

РФ вербует в ОРДЛО "миротворцев" для Нагорного Карабаха, - разведка


фото: reuters
Российские военные на оккупированном Донбассе вербуют людей для отправки в Нагорный Карабах в качестве так называемых миротворцев

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"На временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых миротворческих подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что наличие российского паспорта является обязательным условием прохождения военной службы в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов российско-оккупационных войск на Донбассе.

  • Напомним, президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент России подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий с 10 ноября 2020 года.
  • Согласно заявлению, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях. Кроме того, в регион вводятся российские и турецкие "миротворцы".

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